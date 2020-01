Non c’è problema, per quanto difficile, che il Rosario non possa risolvere

Certi periodi nella nostra vita personale e familiare e in quella del mondo sembrano veramente sopraffatti dai problemi. In quei momenti, dobbiamo compiere un atto di fede e volgerci alla preghiera.

Possiamo farlo con grande fiducia, seguendo le parole consolatrici della veggente di Fatima suor Lucia:

“La Santissima Vergine in questi ultimi tempi in cui noi viviamo ha dato una nuova efficacia alla recita del Rosario tale che non c’è nessun problema, non importa quanto difficile possa essere, o temporale o soprattutto spirituale, nella vita personale di ciascuno di noi, delle nostre famiglie… che non possa essere risolto col Rosario”.