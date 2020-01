Preghiera per avere uno spirito più generoso

Si dice spesso che più una persona è generosa, più sarà felice. Gesù è l’esempio principale di questo concetto vissuto al massimo grado possibile. Si è offerto per noi ed è stato la persona più felice, e non in modo superficiale, ma pieno di una gioia di cui nessuno avrebbe potuto privarlo.

San Francesco d’Assisi è un altro esempio di una persona che ha dato tutto ciò che aveva ai poveri riempiendosi di una felicità duratura.

Ecco una preghiera attribuita comunemente a Sant’Ignazio di Loyola per avere uno spirito più generoso:

Verbo eterno, Figlio unigenito di Dio,

Insegnami la vera generosità.

Insegnami a servirti come meriti,

a donare senza tener conto del costo,

a combattere senza curarmi delle ferite,

a lavorare senza cercare riposo,

a sacrificarmi senza pensare alla ricompensa,

con la consapevolezza di aver compiuto la tua volontà.

Amen.