Il video di un bambino che canta al fratellino Down diventa virale

Quando la settimana scorsa Nicole Powell, di Cabot (Arkansas, Stati Uniti), ha postato un video in cui il figlio Rayce cantava per il suo fratellino Tripp, non poteva immaginare che avrebbe conquistato milioni di cuori. Nel video, Rayce canta:

“Trascorrerei diecimila ore e altre diecimila

se è quello che serve per conoscere il tuo dolce cuore.

Forse non ci riuscirò mai, ma proverò.

Se ci vorranno 10.000 ore o il resto della mia vita

ti amerò”.

La canzone è Ten Thousand Hours, di Dan + Shay & Justin Bieber, ed è adattissima alla storia d’amore che si sta dispiegando nella vita di questa splendida famiglia, che di recente ha partecipato al programma serale locale.

La storia è quella dell’amore fraterno e di due genitori a cui i medici avevano consigliato di porre fine alla gravidanza e che invece hanno scelto la vita.

“L’amore non è una questione di cromosomi”, dice Nicole, che descrive la canzone di Rayce come qualcosa di comune: “È il modo in cui legano”.

Postato su Facebook la settimana scorsa, il video è stato visualizzato più di un milione di volte, e la saggezza del fratello maggiore Rayce sta raggiungendo tutti con il messaggio “Non siamo forse tutti diversi?”

“Ci vuole un po’ di più per imparare e serve un po’ più di cure e d’amore, ma non è forse quello di cui il mondo ha bisogno?”, ha commentato il papà dei bambini, J.J. Grieves

https://youtu.be/kAtJ-6MUCnE