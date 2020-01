Diglielo! Perché aspettare ancora?

Diglielo. Che cosa aspetti a dirglielo?​Lo pensi da un sacco di tempo.​ Però non glielo hai mai detto.Perché?​Forse non c’è un perché.​O forse sì.

Forse perché tanto anche se glielo dici domani, mica cambia niente.​

O forse perché un po’ non ti va tanto aprirti, in generale, dire cose un po’ più intime, profonde…​

O magari non ti suona tanto bene dirgli ciò che pensi, o ciò che senti di lui. Di lei. Di quel tuo amico. Di tua madre. Di tuo padre. Di tuo fratello.​

Oppure perché intanto tra voi è tutto chiaro e non c’è neanche bisogno di dirsele, certe cose.​

Devo dirvi la verità.​

Anche io non riesco proprio sempre a dire ciò che penso.​

Però l’altro giorno con una persona ce l’ho fatta. Gliel’ho scritto.

Gli ho scritto che mi sono accorto di avere una sensibilità particolare, e che mi sono accorto che proprio quella cosa lì l’avevo imparata da lui, che me l’aveva trasmessa nei tanti anni in cui abbiamo collaborato insieme.​

Però dovrei farlo anche per altre persone, qualcuna in particolare, perché sento che sarebbe giusto ed importante farlo… però… però lo ammetto: per qualcuna non ne ho ancora avuto il coraggio.​

Madre, diglielo a tuo figlio che sei fiera di lui e che proprio da lui hai imparato quella cosa.​

Figlio, diglielo a tuo padre che non dimenticherai mai quella volta che lui ti ha portato in quel posto e siete stati bene insieme​

E diglielo al tuo amico…​

E alla tua vecchia insegnante…

E magari anche al tuo parroco: ne ha bisogno anche lui, sai? È un essere umano come tutti noi.

Insomma, diglielo.

Basta parlare soltanto del più e del meno.

Basta dire sempre le stesse cose tutti i giorni.

Introduci una novità nel vostro rapporto.​

Ma lo sai che sono moltissime le persone che hanno perso un loro caro, e poi sono venuti a piangere dicendomi: “Avrei potuto dirglielo più chiaramente quanto è stato importante per me… e quanto gli volevo bene…”​

Diglielo. No. Non perché state per morire, né tu né lui.​

Perché magari non morirai né oggi né domani, e neanche tra 50 anni.​

Anzi, giriamo il discorso: perché non dovresti dirglielo?​

Diglielo, perché c’è qualcosa di più, ed è quella cosa bella che tu pensi di lui o di lei e che non le hai mai detto.​

E tu, a chi dirai quella cosa? Passa la giornata di oggi con questa domanda in testa: a chi devo finalmente trovare il coraggio di dire quella bella cosa che penso di lui?

Qui l’articolo originale apparso sul blog “Comunicare con il sorriso”