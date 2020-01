I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sono una donna anomala, forse.

Non aspetto come le mie amiche con ansia il nuovo catalogo Ikea per vedere le ultime novità che tanto non so montare e neanche pronunciare al commesso per uscire più in fretta da quel labirinto. Insomma, se proprio c’è qualcosa che devo fare da me, che non sia assemblare l’ultimo “Kasvllpt” appena uscito (gira la ruota intanto e spera di poter comprare una vocale), ma preparare una delle ricette dal libro della Foli, La farmacia di Dio. Gusto, buon umore, bellezza, rimedi e pure longevità…che non guasta mai! Lì sì che mi perdo volentieri tra erbe, fiori e decotti. Mi perdo nel silenzio di antichi monasteri, tra quelle pagine piene di sapere: invece montare l’armadio a tre ante da sola mi fa perdere solo tempo e cinque anni di vita.

Sono una donna che ama le novità, ma non portarmi a casa l’ultimo catalogo di Calzemonia perché non ho ancora avuto tempo di decidere quale delle due paia di calze mi faccia diventare Irina Shayk che già un figlio me le ha smagliate con le sue grinfie e ha infranto l’Irina che è in me insieme ai collant. Se vuoi farmi felice, devi regalarmi l’ultimo di Giuliva di Berardino, tipo. Perché seguire l’ultima tendenza fashion va bene, è cool, ma imparare a seguire Cristo come le “myrofore”, le donne del profumo, è una cosa che non passa proprio mai di moda, capisci? L’ho detto eh, che sono anomala.

Non sono una tipa da riviste, quelle piene di amori vuoti, da una fiammata e via. Sono niente in confronto ai drammi, alle lacrime di gioia e alle storie di amore vero, tipo quelle raccolte in “In trincea per amore”, di Iantosca, edizioni Paoline.

Se anche voi siete lettrici e donne un po’ anomale come me, che si appassionano di antichi ricettari o storie grandi o semplicemente che non sanno montare i mobili Ikea, ecco cinque libri che vi terranno occupate questa settimana!