Si sono uniti alla schiera dei santi nel 2019

Papa Francesco non cessa di chiamare alla santità. Per lui, «si può diventare santi perché ci aiuta il Signore». È così che Francesco concepisce la santità: non come un inattingibile eroismo ma come una ricerca nella vita quotidiana. Sta qui tutto intero il senso della vita cristiana: «La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù: quando ci prende con sé e ci riveste di sé stesso, egli ci rende come lui», spiegava nel novembre 2014 durante un’udienza generale.

Nel 2019 ci sono state sette canonizzazioni e 74 beatificazioni, che hanno offerto al mondo altrettanti modelli di vita evangelica. Volti e cammini di fede talvolta molto variegati, essi mostrano che la santità è «il grande dono che ciascuno di noi può fare al mondo», come ha affermato il Papa. Scoprite in immagini quelli che si sono aggiunti alla schiera dei santi nel 2019.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]