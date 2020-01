Inverno, la stagione dell’aerosol! Istruzioni per l’uso

di Francesco Gesualdo

L’apparecchio per aerosol consente di nebulizzare soluzioni di farmaci, attraverso un compressore ad aria, trasformandole in microscopiche goccioline che possono raggiungere direttamente il sistema respiratorio (in particolare i bronchi). Questo tipo di somministrazione può garantire un buon risultato terapeutico e contemporaneamente ridurre la comparsa di effetti collaterali rispetto alla somministrazione dello stesso farmaco per bocca o per iniezione.

Tuttavia, l’aerosol non è l’unico strumento utile a questo scopo, e viene utilizzato a volte per curare delle condizioni che in realtà non traggono alcun vantaggio da questo tipo di terapia.

I principali svantaggi dell’aerosol sono la lunga durata del trattamento e lo stress che esso causa soprattutto nei bambini più piccoli. Inoltre, l’irrequietezza del bambino può anche ridurre l’efficacia dell’aerosol, perché, a causa del pianto e dell’agitazione, il piccolo non riuscirà a espirare la giusta quantità di farmaco.

Asma e broncospasmo: è meglio lo spray!

Per somministrare il broncodilatatore o il cortisone per l’asma o per il broncospasmo le linee guida internazionali suggeriscono di utilizzare gli spray con il distanziatore. Di cosa si tratta? Gli spray – o inalatori – sono bombolette contenenti il farmaco in soluzione. Ogni spruzzo contiene una quantità precisa di farmaco. Il distanziatore è costituito da una camera di plastica, con un’apertura per inserire l’inalatore e una maschera da appoggiare sulla faccia del bambino.

Il distanziatore consente di respirare il farmaco erogato con l’inalatore senza bisogno di coordinare spruzzo e respiro. È bene che l’uso degli spray con distanziatore sia corretto. Nella pagina seguente alcune semplici regole.

Gli spray con il distanziatore

