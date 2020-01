3 parole greche che ogni cristiano dovrebbe conoscere

Anche se non ne siete consapevoli, parlate ogni giorno un po’ di greco. Se, ad esempio, trovate il modo in cui scrivete illeggibile e vi rendete conto che dovete lavorarci su per avere una calligrafia, state parlando greco: calligrafia deriva infatti dal greco “kalos”, “bello”, e dal verbo “graphein”, “scrivere”. Se non vi sentite molto bene e pensate di dover andare dal gastroenterologo, state parlando ancora una volta greco: “gastro” è la parola greca per “stomaco”, ed “enteron” indica l’intestino.

Moltissimi termini di uso quotidiano (per non parlare della lunga lista di parole legate alle varie discipline che si ritrovano in filosofia, teologia, giurisprudenza, medicina e altre scienze) sono greci. Se state pensando di imparare questa lingua, quindi, non dovrete necessariamente partire da zero, ancor più se siete cristiani: visto che i Vangeli sono stati scritti in greco, moltissimi termini usati nella liturgia, nella preghiera e nella cultura cristiana in generale potrebbero non essere stati del tutto tradotti nella vostra lingua madre. Avete mai pensato, ad esempio, all’origine della parola “ecclesiastico”?

In questa sede vorremmo presentarvi tre parole molto comuni che vi potrebbero suonare familiari, con il loro significato nell’originale greco: