La suora 90enne e la telefonata del Papa: “E’ un segno, è il momento di convertirsi”

La spontaneità di Papa Francesco sorprende sempre tutti. Lo ha fatto anche sabato 28 dicembre, verso le 17 quando ha telefonato a suor Vincenza, al secolo Elisa Pesenti originaria di Bergamo, alla Casa della Divina Provvidenza “Le Perle” di Dronero, in provincia di Cuneo.

Suor Vincenza ha novant’anni e lo scorso maggio ha festeggiato i 66 anni consecutivi di servizio a Dronero, tra le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli.

«Non ci credevo, sembrava uno scherzo, perché mi ha definito “una giovane suora”, nonostante la mia età, racconta a La Stampa (28 dicembre), ancora piena d’emozione, suor Vincenza.

«Ero appena rientrata per i Vespri dal Cottolengo, dove è mancata la mia cara figliola Patrizia, quando Suor Anna mi dice che c’è una telefonata per me”. Al telefono: “Posso parlare con Suor Vincenza, la più giovane della comunità?”. Suor Vincenza: “Sono io, ho risposto. Ma non avevo ben capito chi parlava, e allora lui mi ha detto: ‘Sono Papa Francesco dal Vaticano, devo salutarla e ringraziarla per tutto quello che fa per le ragazze!’. Io non ci credevo che fosse proprio il Papa e gli ho detto: Non è possibile! Ma lei è proprio il Papa, quello vero? Lui mi ha confermato che chiamava da Roma, dopo una risata. Allora gli ho detto: “Ma come mai si ricorda di una povera tapina che arriva da Bergamo … una bella città, lo sa?. Io tremavo per l’emozione e ho detto al Papa che chiamavo la nostra superiora, Suor Lucia … Il Santo Padre mi ha detto: “No, io voglio parlare proprio con la Suora più giovane, Suor Vincenza!”» (laguida.it, 30 dicembre).