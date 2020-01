9 santi fondamentali per un buon 2020

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Con il 2020 alle porte, potreste pensare a quello che porterà l’anno nuovo a voi e alla vostra famiglia. Senza dubbio sarà foriero di gioie, ma anche di sfide. Grazie a Dio, c’è tutta una serie di uomini e donne santi a cui ci si può rivolgere per ricevere aiuto, nei momenti difficili come in quelli felici. Scorrendo la galleria fotografica, scoprirete un po’ di santi che saranno lì per voi e per la vostra famiglia in qualsiasi momento avrete bisogno di loro.