Sapete cosa chiese per Natale il futuro Benedetto XVI quando aveva 7 anni?

Fare regali è una parte consistente delle celebrazioni natalizie in tutto il mondo, in memoria del dono che Dio ha fatto a tutti noi offrendoci il proprio Figlio il giorno di Natale. Accanto alla tradizione di fare doni c’è quella di chiederli, che è l’aspetto preferito soprattutto dai bambini.

In varie parti del mondo e in diverse epoche storiche, però, la persona o le persone a cui si chiedono i doni sono diverse.

In Spagna e in buona parte dell’America Latina, ad esempio, i bambini chiedono regali ai Re Magi, in ricordo del fatto che sono stati loro a portare al Bambino Gesù i primi doni che ha ricevuto.

Se Babbo Natale è il destinatario delle richieste negli Stati Uniti, soprattutto tra le famiglie cattoliche si ricorda che Santa Claus è in realtà San Nicola, e quindi le letterine vengono indirizzate a questo santo.

In alcuni Paesi, è poi comune chiedere i doni di Natale al Bambino Gesù stesso.

È quanto è accaduto negli anni Trenta in Germania, dove il piccolo Joseph Ratzinger e il fratello e la sorella maggiori scrissero le loro richieste di Natale al Bambino Gesù su un unico foglio di carta, per evitare gli sprechi.

Ecco quello che Joseph desiderava di più a sette anni. Casa Ratzinger dev’essere stata davvero una piccola Nazareth!

