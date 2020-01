Preghiera a San Giuseppe per essere protetti dal male

San Giuseppe è stato scelto da Dio per essere il difensore della Sacra Famiglia, colui che avrebbe protetto la Vergine Maria e il Bambino Gesù dai nemici terreni. Era stato avvertito da un angelo di prendere la sua famiglia e fuggire in Egitto, e in questo modo ha fatto sì che il Messia arrivasse all’età adulta.

In modo simile, San Giuseppe viene invocato da molti come difensore spirituale, potente intercessore contro i mali spirituali. Come ha protetto la Sacra Famiglia, può proteggere anche noi nel nostro pellegrinaggio terreno verso il Paradiso.

Papa Leone XIII ha scritto un’enciclica su San Giuseppe, la Quamquam Pluries, e alla fine del testo c’è una preghiera al santo per ottenere la protezione dal male. La preghiera ci rassicura sul fatto che non siamo soli nelle nostre battaglie quotidiane e che San Giuseppe è al nostro fianco, pronto ad aiutarci a sconfiggere i nostri nemici spirituali.

Ecco il testo della preghiera: