Come far sì che i propositi per l’anno nuovo siano migliori

Il 2020 sta arrivando, il che vuol dire che è il momento di iniziare a pensare ai propositi per l’anno nuovo.

Lo ammetto, non sono una fan di questi propositi. In genere sono troppo grandi e troppo vaghi, come “Nel 2020 perderò peso”, o “Andrò a lavorare ogni giorno dell’anno”. Il problema è che spesso non c’è alcun vero progetto per realizzarli né un modo per valutare i risultati, e allora il 1° gennaio potreste non mangiare altro che un’insalata e andare a correre per dieci chilometri, ma il 5 potreste aver già rinunciato buttandovi su una ciotola di popcorn. In genere a febbraio il buon proposito è stato abbandonato e del tutto dimenticato, ma anche se vi attenete alla vostra routine di insalata ed esercizio, come potete valutare se avete rispettato i propositi se non c’è modo per quantificarne l’applicazione?

Ecco allora qualche suggerimento per far sì che i buoni propositi per il 2020 siano migliori di quelli degli anni precedenti.

1 Scegliete cose specifiche

Per realizzare un obiettivo, dovete assicurarvi che sia ben chiaro. Se volete essere più in forma, scegliete un settore della salute che risponde in modo specifico ai vostri obiettivi. Può trattarsi di perdere due taglie, abbassare la pressione o correre una maratona – assicuratevi soltanto che sia un obiettivo specifico per potervici concentrare, piuttosto che essere schiacciati da un’idea vaga.

2 Scegliete qualcosa che sia misurabile

Se avete problemi a trovare un obiettivo specifico, vi aiuta il fatto di sceglierne uno che possiate misurare. Se il medico vi ha detto che dovete abbassare la pressione, chiedetegli un numero specifico a cui aspirare. Se volete perdere peso, comprate due paia di jeans – una della vostra taglia attuale e una di quella che vorreste raggiungere alla fine dell’anno. Teneteli nell’armadio per avere un promemoria tangibile ogni mattina. Se volete iniziare a correre o a perdere peso, parlate con un personal trainer e chiedetegli di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Qualunque sia il vostro proposito, rendetelo quantificabile per poter vedere i vostri progressi e festeggiare quando avrete raggiunto l’obiettivo desiderato.

3 Scegliete qualcosa di realistico

Ecco un passo molto importante che non dovreste sottovalutare – dovete scegliere un obiettivo che sia realistico. Se può essere ammirevole e può ispirare dichiarare che volete correre la maratona di New York, se non avete fatto neanche una corsetta da quando eravate a scuola è un obiettivo estremamente improbabile. Scegliete qualcosa che si adatti a voi. E, cosa più importante, non scoraggiatevi se avete scelto un obiettivo troppo basso. È meglio scegliere un obiettivo realistico e raggiungerlo che optare per uno irrealistico e sentirsi un fallimento il 31 dicembre.

4 Datevi un tempo

Uno dei benefici dei propositi per l’anno nuovo è che hanno un limite temporale. Stabilite un obiettivo da realizzare entro la fine dell’anno. Il problema è che un anno è un periodo di tempo davvero lungo, ma i giorni scorrono rapidamente. Potete svegliarvi a marzo e rendervi conto di non aver compiuto nemmeno un passo per realizzare il vostro obiettivo pensando di avere comunque ancora molto tempo per farlo. È un errore. Marzo diventerà luglio, e luglio novembre prima che ve ne siate resi conto. E allora spezzate l’anno in frazioni e ponetevi degli obiettivi intermedi. Questo vi permetterà di verificare i progressi compiuti, il che vi renderà coerenti e vi darà un senso di realizzazione motivandovi per il resto dell’anno.