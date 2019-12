“Mangiatoia vuota perché fratello ladro lo ha rubato”

«La mangiatoia è vuota perché fratello ladro lo ha rubato». Questo il cartello apparso nel presepe della parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Torre del Greco (Napoli), dal quale è stata portata via la statua di Gesù Bambino a grandezza naturale.

Il cartello è stato apposto dai frati e una foto scattata da un passante ha trovato subito rapida diffusione nei gruppi dedicati a Torre del Greco, su Facebook e altri social media, scatenando l’indignazione di molti (Adnkronos, 30 dicembre).

Pare che il furto sia stato commesso nella notte tra Natale e Santo Stefano. I fedeli hanno creato gruppi facendo appello al buon cuore dei ladri. “Una vergogna, restituitelo” il commento più gettonato.

«Vorrei capire – si legge in un post – che senso ha rubare Il Bambinello e magari esporlo nel proprio presepe! Sicuramente l’autore del furto non avrà benedizioni. Ladro, se sei presente in questo gruppo, sei ancora in tempo per restituirlo e tutti ti perdoneranno. Pensaci, ma non troppo» (Vesuvio Live, 30 dicembre).