“Down with Disney”, portatori di Trisomia 21 piccoli cosplayer

Difficile non commuoversi davanti alle loro guanciotte. Nicole Perkins, una fotografa di Birmingham (UK), s’è lanciata in un progetto inedito: avendo costeggiato un buon numero di bambini toccati dalla Trisomia 21 – la stessa fotografa lavora in una scuola per bimbi handicappati – ha messo su la campagna “Down with Disney” al fine di condividere il suo sguardo su questo handicap, immortalando grazie al suo obiettivo bambini portatori di questa malattia genetica nei panni dei cartoni animati Disney.

«Celebrare la Trisomia 21»

Lo scopo? A partire dalla sua passione per i film di animazione Disney, «celebrare la Trisomia 21 e aiutare a farla conoscere».

Il tasso di aborti per le famiglie che scoprono che il loro bambino ha la sindrome di Down è del 90%, nel Regno Unito. Trovo straziante questa statistica: spero che questo progetto mostrerà alle persone che le persone trisomiche hanno da offrire molto più di quanto si legga su internet o si senta negli ospedali.

Così la fotografa ha dichiarata al sito The Mighty: «Arrichiscono la vita delle persone che le circondano».

Da Peter Pan alla Sirenetta, passando per Cenerentola e Mowgli: dodici cartoni animati sono stati rivisti con una specialissima filigrana. E siete avvisati: forse mai Cenerentola e Buzz Lightyear vi avranno inteneriti così tanto! Per diverse settimane, Nicole Perkins ha diffuso le sue immagini a pelo d’acqua sulle sue pagine Facebook e Instagram, raccogliendo parole di incoraggiamento da tutto il mondo e sfiorando le 40mila condivisioni per ogni singola pubblicazione. Al punto che quei visi di bimbi, dalle espressioni ora birichine, ora divertite, ora coccolose, sono diventati virali sui social network. Una bella iniziativa.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]