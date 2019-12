I 10 articoli più letti di Aleteia nel 2019

Tra gli articoli pubblicati durante tutto l’anno dalla nostra redazione, quelli che hanno avuto più letture, tralasciando quindi cose scritte negli anni precedenti, ci sono questi articoli. Alcuni sono preghiere e consigli spirituali o educativi, altri sono approfondimenti o notizie dal mondo, quanti di questi avete letto? Quali avete condiviso? Ecco qui la top 10 di un 2019 ricco di momenti importanti! Buona (ri)lettura a voi:

1) Coprite i vostri figli con la protezione di Dio con questa preghiera tratta dalla Bibbia: Che vadano a scuola o a fare una passeggiata, recitatela sempre (qui)

2) «Facciamo riposare Mamma»: il presepe originale che è piaciuto al Papa: Nel corso della sua ultima udienza generale, il 18 dicembre 2019, Papa Francesco è tornato a sviluppare il tema del presepe, evocando stavolta una scelta particolare assai: Giuseppe tiene Gesù Bambino mentre Maria si riposa (qui)

3) Per i medici è clinicamente morto. Ma lui si risveglia: “Ho visto la croce di Cristo”: “Se sono vivo, è grazie alla mia fede”. I familiari sostengono che sia stato un miracolo per intercessione di Padre Pio (qui)

4) Il cane abbandonato che ha commosso una città cercando rifugio nel presepe: Accanto al Bambino Gesù, un cucciolo di pastore tedesco, abbandonato dai patroni, ha trovato caldo e comfort (qui)

5) “Victoria va avanti!”: la bambina nata viva dopo l’“aborto legale”: La “bambina miracolo” che ha sorpreso l’America Latina, battezzata con il nome di Victoria, è aumentata di peso e ha iniziato a ricevere latte artificiale. Il suo padrino racconta ad Aleteia altri dettagli del caso (qui)

6) Calmare un bambino con il cellulare gli impedisce di imparare a calmarsi da sé: Definiamo il telefono “caramella elettronica”, e vediamo perché non aiuta nell’educazione dei figli (qui)

7) Gesù ha donato a questa suora una preghiera di 8 parole per essere un “incessante atto d’amore”: Molti di noi potrebbero usare questa preghiera come modo per riuscire ad arrivare alla fine della giornata (qui)

8) Chiesa e sessualità: il Papa smonta tutti i falsi miti in un solo discorso: La Chiesa sessuofoba? Un antico pregiudizio venutosi a creare perché nell’insegnamento cattolico il sesso non è libertino ma, essendo un dono di Dio, va custodito e non svenduto (qui).

9) Recitate questo salmo quando siete schiacciati dall’ansia: Gridate a Dio e chiedete il suo aiuto per riportare la pace nella vostra vita (qui)

10) India, tolto l’utero a migliaia di donne: senza mestruazioni lavorano di più: Il sub continente indiano mostra ancora una volta le sue contraddizioni più atroci sul corpo e il destino delle donne: alle stesse latitudini si trovano donne ridotte a uteri in outsourcing per produrre bambini altrui e donne poverissime cui strappare il grembo perché le mestruazioni rallentano il lavoro (qui)