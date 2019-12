Queste persone sono morte per l’Eucaristia. Che cosa v’ispirano?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Una recente indagine ha mostrato che sempre meno cattolici credono alla presenza reale di Gesù nell’Eucaristia. Tocca dunque a quanti fra noi ci credono davvero riaffermare e tornare a condividere questo elemento fondamentale della fede.

Alcuni cristiani, nondimeno, credono in quella sovreminente presenza di Cristo con tanta forza che sono pronti a esporsi al pericolo per andare a incontrare Cristo nella Messa, o anche a dare la vita perché le sacre specie non cadano in cattive mani. Ecco i loro ritratti:

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]