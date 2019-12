5 frasi della Bibbia per sopravvivere all’ansia da propositi e bilanci di Capodanno

Odio la fine dell’anno. Già da Ferragosto incombe su di noi con quell’da “cosa facciamo il 31 dicembre?”: la domanda a cui nessuno sa dare una risposta, più incerta e inquietante di ogni “cosa c’è davvero dopo la morte?”. Io, almeno su questo, una certezza ce l’ho, mentre credo che neanche Dio sappia mai cosa farà a Capodanno (che poi, in Paradiso è sempre festa, quindi credo abbia risolto così il problema).

Invece il mio resta, di problema. E non si tratta solo di trovare un menù da asporto in rosticceria che non costi quanto una cena da Cracco, ma di tutto il resto che ogni fine anno, inevitabilmente, porta con sé: bilanci, di cose belle certo, ma soprattutto di tutte quelle che dovevo fare e non ho fatto (neanche quest’anno), di tutto quello che dovevo cambiare e invece è ancora qui, come questa maglia lurex a cui avevo giurato di dire basta, ma si sa, se non metti due lustrini a Capodanno, quando li rimetti?

Quindi sono qui, con la maglia luccicante e l’animo un po’ meno, pensando a quanto tempo ho sprecato, a quante cose potevo fare meglio e a quanto è stupido continuare a fare sempre propositi che non riesco a mantenere, ma si sa, come con le paillettes, anche quella è diventata una tradizione.

E se alla fine uno straccio di cena a un prezzo decente la trovi pure (la rosticceria “da nonna” non delude mai), ma il coraggio per guardare senza ansia e con gioia e carica al nuovo anno un po’ meno, ecco che Lui mi viene in soccorso. Lui che contro l’ansia è meglio di qualunque Xanax, Lui che mi ricorda che per le cose che contano non è mai troppo tardi e non devo scoraggiarmi, neanche quest’anno, che alla fine c’è tempo ancora per cambiare pure questa maglia lurex un po’ troppo anni Ottanta.

First things first.

Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.

Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno.

Mt 6:33-34

Risolto così il dramma da lista dei buoni propositi: non sapete se mettere prima l’iscrizione in palestra o il decluttering dell’armadio degli orrori nello sgabuzzino? E se come al solito sopraggiungono uno, due o cinquecento punti da aggiungere in corsa a quella lista? Con l’ansia che aumenta e la consapevolezza che no, non ce la farò neanche quest’anno (e siamo solo a Gennaio)? Ecco, un bel respiro: a ogni giorno basta la sua pena e prima di cominciare a spuntare qualunque lista chiediti se hai cercato Dio, se hai messo tutto nella Sue mani, così che poi, tutto ciò che è davvero utile, tutto quello che ti serve, ti sarà dato in aggiunta. Meglio di qualunque promozione tre per due insomma.

La felicità non è una lista da spuntare

E l’Eterno cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d’animo.

Deut 31:8

Chi è con Dio non può fallire. Piuttosto può accogliere un futuro diverso da come lo aveva visto, solo per accorgersi che gli riserva più doni di quello che aveva immaginato. Lui conosce la via per la felicità, molto meglio di quei dieci punti che scriviamo a mezzanotte illudendoci che siamo noi ad avere il timone e le risposte. Lasciamoci guidare verso la gioia da chi conosce la strada, perché ci cammina davanti, per esserci guida.

Non c'è desiderio che non venga da Lui

Il cuor dell’uomo medita la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi passi.

Prov 16:9

Pensiamo sempre ai nostri desideri come a qualcosa di personale, un diritto intoccabile, su cui nessuno può mettere bocca. Nessuno: tranne Chi mi conosce da sempre. Lui sa cosa rende felice il mio cuore e allora, lasciamoci ispirare anche nei propositi. Non illudiamoci di essere i soli a sapere cosa è meglio per noi, di sapere benissimo come riempire una lista di traguardi. Che i miei desideri siano i tuoi, Signore. Che il realizzarli non sia un auto compiacere me stessa, ma un darTi lode con la mia vita. Altrimenti anche la meta più bella e agognata sembrerà vuota e priva di senso.

No ansia da prestazione

Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine.

Isaia 43:19

Sapere che il mio futuro non dipende totalmente da me, che sono un disastro sotto molti punti di vista e ogni anno fallisco miseramente in molti propositi banali (ma dai chi è che davvero pulisce il retro degli armadi?) già mi libera da una buona dose di ansia. Non devo avere sempre tutto sotto controllo. Il deserto puoi evitarlo, ma fa parte della vita. Quello di cui sono certa è che anche lì c’è una strada per me, lì dove non sembra esserci nulla. Prego di non scoraggiarmi quando sarò sola tra le dune e di saperla riconoscere per tornare all’acqua.

Dio ci aspetta sempre, in ogni punto della lista

Sii forte, coraggio; mettiti al lavoro, non temere e non abbatterti, perché il Signore Dio, mio Dio, è con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il tempio.

Cronache 28:20

Insomma, Dio ha aspettato che Salomone finisse tutto il tempio, credo che aspetterà anche me, nonostante sia lenta, smarrisca la strada e faccia sempre il giro più lungo. Anche se perdiamo di vista i propositi davvero importanti, anche se continuiamo ad aggiungere cose inutili alle nostre liste e togliere priorità a ciò che conta, Lui è lì che ci aspetta. Fino alla fine, fin quando il nostro tempio non sarà completo e saremo davvero pronti, senza paura di aver tralasciato qualcosa sulla lista. Non voglio lasciare Dio tra le cose da fare, non voglio rischiare di non spuntarlo e per evitare questo devo metterlo davvero in tutto quello che faccio.