Quello di coppia può essere un amore “da fiaba”? In un certo senso, sì!

Quando ancora la natura dorme, il freddo avvolge le nostre case, e i nostri pensieri. Quale momento dell’anno migliore per addentrarci nel regno delle fiabe? Attraverso la lettura di due fiabe classiche ci metteremo in contatto con quello che dicono “ora” alla nostra coppia. Ne faremo una lettura condivisa e ne rappresenteremo qualche passaggio. Questo laboratorio è aperto anche a persone singole.

In questo laboratorio impareremo a:

Metterci in contatto con le radici profonde del rapporto d’amore

Prendere dimestichezza con la lettura del mito e dell’archetipo

Far entrare nel corpo le suggestioni che vengono dai messaggi delle fiabe

Date: 12 e 13 Gennaio 2020

Questo laboratorio si terrà in due edizioni:

domenica pomeriggio 12 gennaio a Legnago (Verona), via Antonio Canova, 2, presso Scelta Etica Lab, dalle ore 16 alle 19;

lunedì sera 13 gennaio a Verona, dalle ore 20 alle 23, presso l’Abbazia di San Zeno

(per maggiori informazioni, andare al link indicato qua sotto)

