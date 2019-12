Breve guida su come riconoscere dei santi famosi in base ai loro attributi

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

È naturale che entrando in una chiesa non si riconosca più della metà dei santi rappresentati nelle vetrate o in sculture, pale d’altare e altri elementi liturgici o decorativi dell’edificio. Il cristianesimo è una tradizione lunga, vibrante e spesso complessa, che è anche responsabile di alcune delle più grandi opere d’arte della storia.

Cattedrali, chiese, abbazie e basiliche sono piene di simboli e immagini che non solo condensano una tradizione iconografica unica, ma trasmettono allo spettatore messaggi dottrinali, teologici, storici e agiografici.

È questo il motivo per cui la comprensione delle basi dell’iconografia e del simbolismo religioso cristiani richiede una grande attenzione ai dettagli. In questa galleria fotografica abbiamo incluso alcune chiavi molto semplici e introduttive per aiutarvi a distinguere alcuni dei santi più popolari della Chiesa guardando gli attributi con cui vengono spesso rappresentati: