XmasFacts: chi ha inventato le luci di Natale?

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

In principio era il Verbo,e il Verbo era presso Dioe il Verbo era Dio.Egli era, in principio, presso Dio:tutto è stato fatto per mezzo di luie senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.In lui era la vitae la vita era la luce degli uomini;la luce splende nelle tenebree le tenebre non l’hanno vinta.Venne un uomo mandato da Dio:il suo nome era Giovanni.Egli venne come testimoneper dare testimonianza alla luce,perché tutti credessero per mezzo di lui.Non era lui la luce,ma doveva dare testimonianza alla luce.Veniva nel mondo la luce vera,quella che illumina ogni uomo.Era nel mondoe il mondo è stato fatto per mezzo di lui;eppure il mondo non lo ha riconosciuto.Venne fra i suoi,e i suoi non lo hanno accolto.A quanti però lo hanno accoltoha dato potere di diventare figli di Dio:a quelli che credono nel suo nome,i quali, non da sanguené da volere di carnené da volere di uomo,ma da Dio sono stati generati.E il Verbo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a noi;e noi abbiamo contemplato la sua gloria,gloria come del Figlio unigenitoche viene dal Padre,pieno di grazia e di verità.Giovanni gli dà testimonianza e proclama:«Era di lui che io dissi:Colui che viene dopo di meè avanti a me,perché era prima di me».Dalla sua pienezzanoi tutti abbiamo ricevuto:grazia su grazia.Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.Dio, nessuno lo ha mai visto:il Figlio unigenito, che è Dioed è nel seno del Padre,è lui che lo ha rivelato.(Gv 1,1-18)

Chi ha inventato le luci di Natale?

Fu un collaboratore di Thomas Edison che nel 1882 realizzò nella sua casa di New York un albero

di Natale addobbato con un’ottantina di lampadine elettriche blu bianche e rosse, gli stessi colori che ritroviamo nella bandiera americana, ma fu solo a partire dagli anni ’40 –con il calo dei costi dell’energia elettrica- che nelle famiglie iniziarono a comparire i primi addobbi elettrici.

Veniva nel mondo la luce vera

Natale è una festa della luce, basta guardarsi intorno per comprenderlo, in qualsiasi angolo del

mondo. È infantile pensare che sia un momento in cui ci sentiamo più buoni. Si tratta invece, dal punto di vista spirituale, di un momento in cui possiamo approfittare per far luce nelle pieghe della nostra vita. Questo è l’augurio di Cube Radio: la luce, quella che un po’ anche ci scomoda perché troppo forte e troppo vera, possa entrare nella vostra vita.