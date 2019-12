Un neonato ha bisogno di contatto fisico e non di “imparare a cavarsela”

di Racehele Sagramoso

Non sento applausi.

Né vedo banderine.

Provo a ripeterlo: Checcolens ha dormito tutta la notte!!!!!

Lo so che sarà stata un’occasione. Probabilmente una congiunzione astrale. Forse della droga nella zuppa di fagioli. Comincio a sospettare che il suo Angelo Custode lo abbia tramortito per riposarsi un po’ (questa settimana contiamo: 5 punti al sopracciglio, sbucciatura sulla schiena, bruciatura sulla mano e bronchite: l’Angelo Custode si è iscritto ai Sindacati Alati).

Sì perché oramai lo sappiamo: i bambini prima dei tre anni non hanno pause di sonno profondo come gli adulti (se non mi sono scordata la fisiologia del sonno infantile, i bambini non sono pronti fino ai sette/otto anni), per cui – dopo un po’ di esperienza – lo sappiamo come funziona. Ci vorranno ancora un po’ di mesi perché lui dorma la notte.

Non è sempre stato così: quando arrivò la Figlia G, io ero una bravissima maestra di scuola materna, ma di neonati non ne sapevo nulla. L’unica bimbina che avevo tenuto in braccio, era stata una cuginetta minuscola e bionda che ora è una mamma bravissima di un bambino biondissimo.

La Figlia G era un bambina dolcissima, ma io ero uscita dall’ospedale con gli orari delle poppate (5 al giorno) e con una sola nozione sul sonno: “Deve dormire per tre ore di fila il dì e per cinque sei ore di fila durante la notte”.

Nessuna informazione sull’allattamento e nessun sostegno pratico. Nel giro della prima settimana mi venne una ragade enorme sul capezzolo (di quelle sanguinolente che fanno sì che la nutrice, piuttosto che attaccare il neonato al seno, si farebbe volentieri amputare organi vitali senza anestesia). Le notti con lei passavano tra l’ingresso dove la ninnavo per ore e il pavimento sul quale mi sdraiavo per darle la mano attraverso le sbarre del lettino (gesto alla quale era costretta mia madre: evidentemente dagli anni ’70 all’inizio del 2000, le indicazioni non erano cambiate). Mia madre non mi aveva mai allattato. Mia suocera non aveva mai allattato. Le zie di mio marito non avevano mai allattato.

Inutile dire che allattare non era semplice. Anche perché allattare con l’indicazione di orari (per quanto tempo e ogni quanto) è l’errore più grossolano che sia stato mai fatto. Lo racconto sempre perché parlarne adesso fa scalpore: dopo neanche un mese di vita, tra il fatto che avevo avuto un cesareo mostruoso (distacco di placenta massivo), i pianti interminabili (la pupa ovviamente aveva bisogno di coccole e di contatto, ma la minaccia era che si viziasse per cui le ore che passava a piangere nella culla erano eterne), l’obbligatorietà del fatto che doveva stare nella carrozzina (rigorosamente a pancia in giù: cosa che fa inorridire oggi come oggi se si pensa alle indicazioni per prevenire la morte in culla), il fatto che io non avessi mai avuto a che fare con dei neonati e la solitudine durante il giorno, me la resero intollerante. L’unica cosa che mi “salvava” era la giovane età. A 21 anni ero sufficientemente energica per poter resistere. E avevo a disposizione un marito che, se non altro, di neonati ne aveva visti e non si spaventava per una cacca straboccante.

Una notte mi alzai per ventidue volte (22): alla ventiduesima presi a pugni un mobiletto del bagno. Ritengo una fortuna il fatto che il mio autocontrollo mi abbia impedito di rifarmela con la bambina che, ovviamente, piangeva disperata.

A quel punto il mio dolcissimo marito si arrabbiò tantissimo. Non con me, ovviamente. Ma con tutte le indicazioni idiote che c’erano state date. Prese la bambina e la mise in mezzo a noi nel lettone. Disse: “Adesso decido io”. E io (trasalimento di ogni femminista che legge) obbedii. Non feci rimostranze. Ero distrutta. Se mi avessero detto che per dormire avrei dovuto saltare a testa in giù cantando una canzone idiota, l’avrei fatto.

La bambina smise di urlare e si attaccò al mio seno. Dormimmo circa – lo ricordo benissimo – tre ore di fila. Il giorno seguente il mio sposo mi recuperò un marsupio (di quelli agghiaccianti che lasciano le gambe penzolare e non hanno supporti per la schiena, non esistevano né le fasce, né quelli ergonomici) da amici e mi ci infilò la bimba. Lei smise di piangere (ovvero di avere coliche) e io cominciai ad amarla. Ad adattarmi a lei. Ad apprezzare il fatto di avere un figlio.