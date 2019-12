Un bel messaggio natalizio per i genitori di bambini con necessità speciali

Per certi genitori, il Natale può essere un momento di grande ansia, soprattutto se il figlio ha necessità specifiche che rendono questo periodo dell’anno una vera lotta.

Quando la socializzazione è difficile o impossibile, una famiglia può sentirsi isolata ed esclusa, cosa che può peggiorare in un momento come il Natale, con tutte le aspettative che abbiamo su questa data, gli incontri con familiari e amici…

Per i bambini con necessità speciali, occasioni come il Natale in genere sottolineano ciò che c’è di diverso nel loro comportamento. Madri e padri si preoccupano sempre, cercando di garantire che i figli si comportino bene e affrontino le difficoltà in tutta sicurezza.

In uno sforzo per sostenere chi ha bisogno di un aiuto extra con i figli, un centro di genitori del North Carolina (Stati Uniti) ha postato un messaggio toccante su Facebook, una vera lezione di fede e perseveranza.

Se conoscete qualche genitore che può affrontare delle difficoltà a Natale, condividete questo messaggio.

Ecco il testo:

“Per i genitori che devono evitare gli inviti, restare in casa in questo periodo dell’anno o non possono partecipare alla confusione che comporta, respirate: state facendo un ottimo lavoro. Per i genitori che devono sedersi in una sala diversa, lontano dalla festa, lontano dal rumore, dai profumi e dalle luci brillanti: andate avanti. Per chi ha bisogno di portare cibo speciale, un gioco speciale o materiale elettronico, non sentitevi male: state sostenendo i vostri figli, anche se gli altri non lo capiscono. Siate orgogliosi di tutto il vostro lavoro ed emozionatevi quando gli altri si vogliono unire a voi e a vostro figlio nel vostro mondo anziché aspettarsi che siate voi ad unirvi al loro”.

