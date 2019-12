XmasFacts: sai cos’è il Dies Natalis Solis Invicti?

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,perché ha visitato e redento il suo popolo,e ha suscitato per noi un Salvatore potentenella casa di Davide, suo servo,come aveva dettoper bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:salvezza dai nostri nemici,e dalle mani di quanti ci odiano.Così egli ha concesso misericordia ai nostri padrie si è ricordato della sua santa alleanza,del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,di concederci, liberati dalle mani dei nemici,di servirlo senza timore, in santità e giustiziaal suo cospetto, per tutti i nostri giorni.E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimoperché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,per dare al suo popolo la conoscenza della salvezzanella remissione dei suoi peccati.Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,ci visiterà un sole che sorge dall’alto,per risplendere su quelli che stanno nelle tenebree nell’ombra di morte,e dirigere i nostri passisulla via della pace».(Lc 1,67-79)

Sai cos’è il Dies Natalis Solis Invicti?

Fino all’anno 200 vi erano diverse ipotesi sulla data di nascita di Gesù, dal 28 agosto al 20 maggio.

Secondo una tesi più accreditata i cristiani avrebbero sovrapposto la data di nascita del loro

Maestro alla festa del Dies Natalis Solis Invicti la festa del sole che rinasce, stabilita nell’anno 274

a Roma dall’imperatore Aureliano in onore di Mitra, la divinità vincitrice delle tenebre. Secondo i

calcoli astronomici di allora il 25 dicembre era la data del solstizio d’inverno e dunque il momento

dell’anno in cui le giornate ricominciavano ad allungarsi. La chiesa Ortodossa, invece, celebra il

natale il giorno 6 gennaio, feste dell’Epifania che in greco significa “manifestazione”.

Risplendere nelle tenebre

Ci sono giorni neri in cui sembra che vada tutto storto, dallo studio, al lavoro, agli affetti. Eppure

basta poco per cambiare umore. Basta accendere un fiammifero per orientarsi in una stanza buia.

Basta un tocco, un bacio, una carezza, una parola mai detta per cambiare la giornata di ci sta

accanto. Sta a noi scegliere se camminare in una stanza buia per non vedere il disordine, ma

rischiare di inciamparsi e farsi male, o accendere la luce e sistemare ciò che andrebbe ricomposto

per vivere con più libertà.