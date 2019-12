Come posso trovare amicizie cattoliche? (VIDEO)

Così possiamo trovare e coltivare amicizie cristiane. Inoltre, parlando di amicizia cristiana, non possiamo dimenticarci che ci sono amici più avanti di noi, alcuni talmente avanti e così in alto che possiamo chiedere loro finalmente, senza remore morali, aiuti e favori. Anche belli grossi; persino raccomandazioni. Per esempio se penso a me sono anni che provo la battuta “sono la mamma di Ludovico, lui è sulla lista”. E il “buttadentro” del Paradiso avrà avuto istruzioni in merito: “lei è con lui, falla passare va là”.

Ma sentiamo cosa ci dice Anita Baldisserotto, astro nascente delle youtuber cattoliche italiane oltre che eccellente cantante della marito-moglie band, i Mienmiuaif, Mia moglie ed io.

Non so se si ritroverà in questa definizione ma di sicuro è una che la stella nascente, luminosa e chiaramente indicante la grotta di Betlemme la guarda, la cerca e la segue.

Così, ispirata dalla propria fede, fresca è vero ma profonda e innestata nel corpo vivo della Chiesa, Anita offre alcuni consigli di vita alle amiche e alle persone che la seguono sui suoi canali social. La risposta che offre in questo video è ad una domanda raccolta proprio su Instagram: come hai fatto a trovare amiche cristiane?

Già così dimostra come possono nascere amicizie cristiane: persino su Instagram, il social tutto hashtag, pic of the qualcosa, foto suggestive e stories.

Primo consiglio: cercare

Esistono luoghi di aggregazione fisica e virtuale per persone che fanno un cammino di fede. Una delle tante belle caratteristiche di Anita è la chiarezza e così il suo video prosegue con un elenco semplice e ragionato di come e dove possano nascere nuovi incontri di amicizia intorno alla comune esperienza di fede in Gesù Cristo e nella sua Chiesa.

Dove cerchiamo quindi?

Luoghi fisici: eventi, momenti di preghiera, pellegrinaggi, corsi, seminari, concerti di christian music. (Mi piacerebbe chiederglielo: cari Mienmiuaif, qualcuno dei vostri concerti è già stato galeotto? Ricordo di sicuro una proposta di matrimonio di uno dei vostri musicisti a quella che ora è la sua moglie. Amicizie di sicuro: mio marito ed io per primi abbiamo incontrato o abbracciato per la prima volta tanti amici proprio ai vostri “Day”)

A voler cercare e senza troppo sforzo, si scoprono eventi organizzati da diversi soggetti, sia laici sia religiosi, sia spontanei che più strutturati. Mi viene in mente anche una realtà nata dal basso come il Monastero Wifi che dal desiderio di poche amiche di aiutarsi a vivere la fede nella vita quotidiana, inspirandosi all’ultimo libro di Costanza Miriano, sta crescendo e diffondendosi in tutta Italia e coinvolge laici e sacerdoti.

Bisogna guardarsi intorno e partecipare: prendi la tua macchina, un treno, la bici una buona dose di umiltà e disponibilità e vai!

Piccola avvertenza, mia non di Anita: non facciamoci prendere da una sorta di smaniosità. Non occorre accumulare occasioni di tutti i tipi; seguiamo anche il nostro ritmo, la nostra sensibilità.

Luoghi virtuali: intenet. Seguite qualche blog che vi colpisce, leggete i commenti, osservate le persone e interagite con loro. Da cosa (bella) nasce cosa (più bella ancora). Sempre con prudenza e rispetto, ca va sans dire.

Secondo consiglio: organizzare

Creare piccoli eventi di aggregazione cristiana. Anita e suo marito e Giuseppe lo hanno fatto. Ma mentre lo spiega non sta pensando tanto ai concerti, le rassegne e le testimonianze pubbliche, che fanno parte del loro particolare e prezioso apostolato di coppia sposata; piuttosto a semplici serate di preghiera. Un rosario a casa, per esempio, perché non c’è come pregare per far sorgere e crescere amicizie vere, profonde. Della potenza della preghiera e in particolare del Santo Rosario non si dirà mai abbastanza…

Terzo consiglio (appunto!): pregare

A Chi chiedere se non a Dio stesso di mandarci amicizie vere?

Pensando poi a quanto Cristo ha fatto in nome dell’amore amicale, dando addirittura la vita per i propri amici (sì, ci siamo dentro anche noi! Perché con Dio funziona così: che siamo suoi amici prima di meritarcelo) non ci resta che ingegnarci, fare i nostri migliori tentativi e chiedere al Signore che ci mandi le persone giuste. Di sicuro Anita non intende solo rapporti da comfort zone; a votle anche personalità un po’ ruvide possono risultare amiche della nostra vita. Ci aiutano a fare passi che altri non ci chiederebbero; ci offrono l’impagabile occasione di qualche piccola mortificazione e, forse, anche quella di affinare la nostra capacità assertiva (“se ti dico che non mi piace fare camminate in montagna a meno 12 gradi fidati, caro amico ruvido e carismatico, è proprio così. Vi aspetto al rifugio”).

Meravigliosa considerazione di Anita: non preghiamo solo che Dio piova dal cielo buoni amici per noi, ma anche che prepari innanzitutto noi ad essere dei buoni amici per chi arriverà.

E, dulcissimus in fundo, il consiglio bonus! Buona visione e buone amicizie nuove o rinnovate a tutte noi!