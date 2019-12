Brasile: bambino di 9 anni chiede come regalo di Natale che la madre guarisca dal cancro

Felipe ha 9 anni, vive nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul e ha appena espresso una richiesta molto speciale per Natale: nella sua lettera a Babbo Natale ha infatti chiesto che sua madre, Sonia Carolina do Rosário, di 33 anni, guarisca dal cancro.

Sonia è incinta, e i medici hanno chiesto degli esami che hanno portato a diagnosticare la malattia. Non sa ancora se il tumore è benigno o maligno perché per ora non è stato possibile effettuare una biopsia.

Oltre a Felipe, è madre anche di Miguel, di 5 anni, che ha un ritardo mentale moderato, e di Tomas, di 11 mesi e autistico.

Felipe ha saputo della malattia della madre attraverso la nonna. Riferisce Sonia:

“Ha chiesto di andare in chiesa con mia madre e ha detto: ‘Voglio chiederti di consegnare una lettera a Babbo Natale’. Quando l’ho letta ho pianto (…) La paura di ogni madre è quella di morire e lasciare i figli. Mi ha chiesto: ‘Mamma, se muori chi resterà con Miguel? Non fa che gridare e nessuno lo capisce’”.

Felipe si mostra molto attento e affettuoso nei confronti dei fratelli. Nella sua lettera a Babbo Natale ha incluso un disegno in cui apparivano lui stesso, la madre, Miguel e Tomas.

“Mi sostiene sempre e dice che andrà tutto bene. Un giorno sono svenuta per un attacco di nervi ed è stato lui ad aiutarmi e a correre a cercare aiuto”.

Forse Felipe non lo sa, ma “Babbo Natale” esiste: San Nicola intercede per la famiglia di questo piccolo grande eroe!