Il “messaggio segreto” dell’albero di Natale di Melania Trump alla Casa Bianca

La first lady degli Stati Uniti fa sì che ogni anno per Natale la Casa Bianca sia sotto gli occhi di tutti.

Melania Trump spicca per il suo buon gusto, che emerge anche nell’atmosfera che crea in occasione del Natale. Senza perdere il tono solenne del luogo, trasforma i saloni della sua residenza in una scenario affascinante.

Quest’anno la decorazione natalizia sottolinea soprattutto il bianco e il verde. Abbondano luce e alberi, come in un bosco del New England, e il rosso, più caldo, viene riservato ai camini.

Sull’albero di Natale, un pino alto 5,49 metri che quest’anno proviene dalla Pennsylvania e ha vinto il concorso dell’Associazione Nazionale degli Alberi di Natale, Melania ha voluto ricordare il bambino che tutti portiamo dentro, e lo ha fatto appendendo vari oggetti che ricordano i cartoni animati e personaggi che fanno parte della nostra infanzia, ma anche con giochi classici come domino e dadi.

Il messaggio attraverso lo Scarabeo

Tra le decorazioni ci sono le piccole tessere del famoso Scarabeo, un gioco da tavola in cui famiglia e amici competono per formare le parole che danno un punteggio più alto. Ogni lettera ha un numero diverso di punti, con quelle più insolite che ne danno di più.

Melania non ha cercato di fare punti, ma di formare due parole con un contenuto speciale e molto significativo per Natale: “Be” e “Best”, ovvero “Essere” e “Il Migliore”.

Questa piccola decorazione natalizia, che abbiamo “pescato” visionando il video fornito da Melania Trump atraverso il suo account di Twitter, ci esorta ad essere la versione migliore di noi stessi. Il Natale è il momento adatto per rinnovare i nostri propositi di miglioramento.

Vedere “Be” e “Best” sull’albero di Natale è un ottimo augurio per costruire un mondo migliore iniziando da noi stessi.