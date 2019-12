Coraggio, provaci: liberati dal ricatto del «Ti ho perdonato, però…»!

Sappiamo che, se vogliamo veramente amare, dobbiamo imparare a perdonare – Santa Teresa di Calcutta

Il Natale si avvicina, mancano pochissimi giorni ed è proprio in questi momenti che probabilmente rischiano di riaffiorare ricordi poco piacevoli se sappiamo che dovremo avere a che fare con persone che ci hanno fatto del male oppure che ci hanno fatto un torto e che pensavamo di aver perdonato.

Ma a Natale condividiamo la stessa tavola…per cui cosa vuoi fare? Come ti comporterai? Hai fatto un bilancio di ciò a cui potresti andare incontro?

Solitamente a queste domande la risposta è “NO, non lo so/non ci ho pensato”!

A Natale si è tutti più buoni (e un po’ ipocriti), per questo la priorità dei pensieri è data dall’ignorare la cosa perché prevalgono sentimenti ben precisi come il rimuginare, magari con un surplus di muso lungo oppure in senso opposto parlando come se niente fosse e dentro c’è un piccolo demone che elenca errori, torti, risposte sbagliate ricevute e chi più ne ha più ne metta.

Viene aggiunto alla lista di “errori” e quasi è una cosa bella perché: Ecco, vedi: come se non bastasse ha detto quello e quello. Capisci perché non mi convince? Poi per carità, l’ho perdonata per quello che mi ha fatto, però… e magari siamo noi a vedere quelle cose perché siamo prevenute nei confronti degli altri. L’ho perdonata però… , quante volte ho sentito questa frase!! Quante volte io stessa ho detto questa frase!! Quante volte questa frase nasconde un’ipocrisia perché lo scettro è mio.

In 40 minuti di attesa fuori dal confessionale qualche giorno fa ho ragionato molto riguardo questo tema e mi sono resa conto di quante volte mi sono ritrovata a non confessare questi pensieri perché dentro di me ero convinta di aver perdonato alcune persone, ma in realtà era una bugia enorme.

Quante volte in confessione ho detto che avevo finalmente perdonato mia madre per ciò che mi aveva fatto.

Poi una volta fuori non ci mettevo molto a ribadire come si era comportata (cosa diversa dal testimoniare una determinata cosa, motivo per cui certe cose vanno riprese) e magari durante il pranzo di Natale le rispondevo male, ero nervosa, stavo sulle mie, non parlavo perché la sua sola voce mi indisponeva.

Aaron Amat - Shutterstock Conseguenza? Non passiamo un Natale insieme da 5 anni (quest’anno però l’ho invitata a pranzo a Santo Stefano, il che è tanta roba per cui mi do una pacca sulla spalla da sola )

Ora l’ho perdonata? Se devo essere onesta non del tutto ma ci sto lavorando, sono a buon punto, non mi irrita più, ci parlo senza problemi, le scrivo di mia spontanea volontà, ma ancora non riesco a vedere in modo distaccato ciò che è successo; direi che è quasi perdonata, non manca molto.

Un’altra persona che credevo di aver perdonato, quando ero in psicoterapia mi sono resa conto che invece non avevo per niente digerito la cosa, ora posso dire di si, l’ho perdonata ma è una cosa molto recente; ho scoperto che senza il perdono sincero e del cuore non si può andare avanti.

Ma cosa significa veramente perdonare?

Non voglio sostituirmi a psicologi, o a sacerdoti, padri spirituali etc, assolutamente non ne ho la competenza ma posso dirvi cosa ho imparato da tutti loro; sì, perché se non avessi ricevuto in dono il loro aiuto, le loro parole, la loro visione della cosa, probabilmente sarei ancora rinchiusa nell’idea che la frase “perdono ma non dimentico” fosse la strada perfetta e giusta.

Mi dispiace dirvi e sottoscrivere che non è cosi.

“Perdono ma non dimentico” è l’orlo del precipizio, è la staccionata marcia che fa da parapetto ad un burrone, se vi appoggiate cadete giù ed è la fine.

“Sì beh, ma ho perdonato!”. No, se non dimentichi ciò che ti hanno fatto, non hai perdonato, hai semplicemente il colpo in canna pronto da sparare nel momento più opportuno.

Al primo passo falso o parola sbagliata, si va a ripescare e taaaac, servito su un piatto d’argento l’elenco puntato degli errori dove quello appena fatto aveva già un numeretto vuoto perché si sapeva che sarebbe successo.

Questo non è perdonare perché per farlo devi saper andare oltre senza sforzi; quando vedi quella persona non devi pensare a cosa ha fatto ma devi vederla per ciò che è ora; nel momento in cui ti capita di pensare a ciò che ti ha fatto non provi nessun sentimento negativo ma solo la voglia di andare oltre fino a che tutto diventi un lontano, sbiadito e sporadico ricordo che non fa più male ma bene.

Come può fare bene un ricordo che dovrebbe essere negativo e /o doloroso?

Basta pensare a tutto il bene che ha portato dopo, ma dopo aver perdonato realmente uno se ne rende conto, prima è estremamente difficile perché il male farà sempre capolino come un promemoria del cellulare che continuiamo a rimandare.

Se ripenso a un paio di cose che mi hanno letteralmente distrutta tempo fa, ora riesco a vedere quanto bene mi hanno fatto, veramente tanto tanto tanto, mi hanno portata dove sono ora, come sono ora e posso solo ringraziare; poi è ovvio che avrei volentieri evitato di passarci ma oramai è andata per cui prendiamo il bene e facciamolo fruttare.

Invece ci sono un paio di cose (per assurdo più leggere) che non ho ancora metabolizzato e come conseguenza rendono due rapporti fermi e non potranno evolvere finchè non ci sarà un confronto.

Come è possibile perdonare e non dimenticare di proposito?

A pensarci bene è un controsenso, se perdoni lo fai perché quella persona si è scusata, ha compreso l’errore, avete chiarito, appianato le cose; che senso avrebbe allora lasciare in un cassetto a portata di mano (di proposito) quel ricordo se non per farci del male da soli?

Non perdonare gli altri ci porta a farci del male; rimuginiamo, siamo nervosi, indisponenti e quant’altro e tutto questo fa male a noi, non all’altra persona.

Siamo un mucchio di autolesionisti che pensano di fare un torto agli altri invece si fanno del male da soli ma ovviamente dando la colpa agli altri.

Immaginate la stessa cosa da parte di Dio con la confessione.

Noi confessiamo i nostri peccati, le nostre mancanze, i nostri errori e il sacerdote scrive ogni cosa e se la porta a casa, poi la volta successiva quando stiamo per parlare e magari diciamo un errore come la volta precedente, tira fuori il foglio e ci dice: “Eh ma lo hai già fatto, non mi sembra il caso che Dio ti perdoni visto che sono due di fila. Ti sarai anche pentito ma come può perdonarti ancora!”.

Invece no, noi ci pentiamo, ci rendiamo conto dell’errore, chiediamo perdono e Dio cancella tutto come se non fosse successo nulla, ci abbraccia ed è sempre con noi.

Per carità, non dico che dobbiamo essere come Dio, però se pensiamo alla confessione e al post confessione, come ci sentiamo quando sappiamo che siamo stati perdonati nonostante tutto?

Bene, anzi, benissimo! Siamo carichi e pronti a dare il meglio.

Allora a piccoli passi potremmo fare cosi ancora noi con gli altri, ci sono tempi anche lunghi, perdonare è difficile, essere consapevoli di averlo fatto veramente è un processo lungo e faticoso ma una volta portato a termine lascia una sensazione splendida di pace, serenità e soprattutto libertà!

Siamo liberi da quelle catene che ci limitavano in molte cose, soprattutto nell’essere vicini a Dio e agli altri.

Chiediamo il suo aiuto per poter essere portatori di pace e di bene, affidiamoci a lui ogni volta che un ricordo o un episodio ci torna alla mente e andiamo avanti.

Siamo ancora in tempo per vivere questo Natale in modo positivo, spensierato, bello, e come già avevo detto in un altro articolo, dobbiamo fare in modo che il nostro cuore diventi la grotta per accogliere Gesù, ma se il nostro cuore contiene anche rancore, rabbia, risentimento, solo accogliendo Gesù e imparando da Lui il perdono, possiamo spazzare via quei sentimenti che ci fanno stare male.

Concludo con una frase di Papa Francesco che amo molto:

Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici – da Misericordiae Vultus, Papa Francesco

Buon Santo Natale.

Un abbraccio