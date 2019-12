XmasFacts: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.(Mt 1,18-24)

Quali sono le maggiori paure del periodo Natalizio?

Secondo i risultati di un sondaggio condotto dall’Associazione europea disturbi da attacchi di

panico, 6 italiani su 10 vorrebbero passare il Natale in famiglia, il resto in viaggio con gli amici. “C’è una sorta di contraddizione tra la voglia di riscoprire il calore della famiglia e quella di partire e allontanarsi”, spiega la psicoterapeuta Paola Vinciguerra. “Probabilmente perché non ritroviamo nella famiglia quella sensazione di sicurezza e stabilità che vorremmo”. “Per combattere il terrorismo – spiega la psicologa Paola Vinciguerra – dobbiamo lavorare su noi stessi, cercando di migliorare cioè il nostro stato emotivo per vivere non sentendoci più minacciati”.

Non temere

A volte vien da pensare che nelle Scritture cristiane venga descritta una lotta costante tra bene e male. E pensiamo che l’antitesi dell’amore sia l’odio. In realtà possiamo rileggere tutte le sacre scritture secondo due categorie: l’amore e la paura. Se ti fai attanagliare dalla paura resti prigioniero, bloccato, tendi solo a difenderti. Ma se scopri che qualcuno ti ama, anche lassù – volendo- abbassi la guardia. Quale dei due atteggiamenti ti costa meno energia?