XmasFacts: “benedetto il frutto del tuo grembo!”

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».(Lc 1,39-45)

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

https://aleteiaitalian.files.wordpress.com/2019/12/21-dicembre.mp3

Sai cos’è la risonanza acustica?

La risonanza acustica è un fenomeno fisico che si verifica con la propagazione delle onde sonore, quando due oggetti iniziano a vibrare alla stessa frequenza.Facciamo un esempio: su un tavolo poggio due diapason a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altro. Colpisco il primo per farlo vibrare. Le onde sonore si propagano in tutte le direzioni e investono l’altro diapason, a poca distanza che inizia a vibrare pur non essendo stato colpito.

Il bambino ha sussultato

Le Scritture che preparano il Natale cristiano ci parlano di due cugine: una giovane, Maria, una più avanti negli anni Elisabetta. Entrambe incinte. Quando si incontrano, la gioia è tanta che i loro bambini si muovono entrambi nel grembo delle madri. Uno straordinario esempio di empatia, ovvero la capacità di sentire gioie e dolori degli altri. Perché non fare un po’ più di attenzione a chi mi sta accanto, di cui -a volte- ignoro i segnali di fatica e disagio?