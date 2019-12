A Betlemme la nuova opera di Banksy

Visualizza questo post su Instagram . . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 21 Dic 2019 alle ore 2:48 PST

Intitolata “La cicatrice di Betlemme”, l’opera è un presepe di guerra: la natività (la Madonna, Giuseppe e il Bambin Gesù) sono retroilluminati e poggiati dinanzi a blocchi di cemento, sui quali c’è un foro (che però potrebbe essere anche una stella). È l’ultima opera di Banksy, apparsa in Cisgiordania in queste ore e che fa parlare di nuovo di sé lo sfuggente artista di cui nessuno conosce il volto o il nome reale. Banksy ha di nuovo scelto Betlemme in Cisgiordania e il ‘suo’ hotel ‘Walled off‘, a ridosso del Muro di protezione di Israele, per la sua ultima opera.

Quest’opera sottolinea le condizioni di vita dei palestinesi nella zona, nei luoghi che videro la nascita di Gesù e ci rammentano le tanti nascite in condizione di pericolo o di disagio che ancora oggi avvengono in tutto il mondo. In particolare le condizioni dei cristiani in Medio Oriente è estremamente preoccupante.

