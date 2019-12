Preghiera per raggiungere la pace interiore

di padre Flávio Sobreiro

All’alba della speranza, Signore, vengo a chiederti

la pace che restaura i cuori afflitti.

Desidero la pace che cura le ferite

e placa le emozioni agitate.

Coprimi con il manto della serenità,

illuminami con la luce della bontà

e calma le mie tempeste interiori.

Signore, insegnami la lezione dei fiori,

che sbocciano silenziosamente

diffondendo la bellezza della vita

e il dolce profumo della delicatezza

senza chiedere nulla in cambio.

La mia vita irradi la pace del mattino

e la calma delle serate serene.

Il mio silenzio non sia solo assenza di parole,

ma un’offerta d’amore a te.

Parla, Signore, attraverso i miei occhi!

Che possano vedere al di là delle apparenze,

e che i miei pensieri di condanna

diventino lode per la conversione

di chi prima di rubarmi la pace

ha già rubato a se stesso il dono dell’amore.

I venti contrari della malvagità altrui

non offuschino la bellezza della carità;

le spine del giudizio

insegnino a chi ha ancora bisogno

di imparare la grazia di lasciarsi fiorire nella bontà.

Nelle tue mani pongo la mia speranza

di essere per tutti quello che Tu sei per me:

una fonte inesauribile di misericordia

in cui ora entro per ripulire con il Tuo amore

la mia anima stanca e afflitta.

Amen!