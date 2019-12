I pronipoti dei von Trapp incantano con un concerto improvvisato

Ecco i membri più giovani della famiglia von Trapp, famosa per le sue esibizioni canore, in un’interpretazione improvvisata di Edelweiss. Il brano venne interpretato nel film del 1965 Tutti Insieme Appassionatamente, che raccontava la fuga della famiglia dall’Austria occupata dai nazisti.

Il video, registrato vari anni fa, ritrae quattro pronipoti di Kurt von Trapp (che nella vita reale si chiamava Werner), l’“inemendabile”.

Fino al 2016, i quattro (Sofia, Melanie, Amanda e August) facevano parte di un gruppo canoro, The von Trapps, che ha portato avanti la tradizione di famiglia. Il bisnonno era Georg Ritter von Trapp, la bisnonna Maria von Trapp, interpretati nel film da Christopher Plummer e Julie Andrews.

Il video, girato in uno studio di produzione dell’Ohio, coglie l’esibizione del gruppo a favore dello staff.

Dopo che il video ha ricevuto più di un milione di visualizzazioni su YouTube, una persona che ha assistito a questo concerto improvvisato ha postato un messaggio:

“Questi ragazzi si sono presentati nell’ufficio in cui lavoro a Columbus, Ohio, e hanno cantato per il nostro staff per la bontà del loro cuore… è stata un’esibizione del tutto inattesa… Lavoro per una compagnia di produzione video… Qualcuno ha preso una telecamera e ha registrato”.

“I pronipoti dei von Trapp non sanno nemmeno che sia su YouTube. Non so neanche come contattarli. Erano persone estremamente umili e gentili”.

La famiglia von Trapp si è stabilita in Vermont dopo esser fuggita dall’Austria occupata dai nazisti, dopo che Georg von Trapp si era rifiutato di cantare alla festa di compleanno di Adolf Hitler e non aveva voluto accettare un incarico nella Marina tedesca.

Nel libro del 1955 intitolato Around the Year with the Von Trapp Family, Maria racconta la loro vita errante e come la famiglia sia rimasta radicata nella fede cattolica, assistendo a Natale a tre Messe come faceva in Austria.