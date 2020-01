12 missionari che vi ispireranno

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Per duemila anni, uomini e donne hanno risposto con fervore e generosità alla chiamata di Gesù ad andare in tutto il mondo a predicare la Buona Novella. Ogni continente è territorio di missione, e lo sarà sempre, visto che il Vangelo dev’essere piantato in ogni cuore.

Aleteia vi invita a conoscere 12 missionari che stanno rispondendo a questa chiamata e che come i 12 apostoli sono andati a proclamare il Vangelo alle Nazioni.