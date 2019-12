XmasFacts: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima cheandassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore egli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti ilbambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lochiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.(Mt 1,18-24)

Uomini e donne sognano in modo diverso?

Sembra proprio di sì, uomini e donne sognano in modo diverso. Tre ricercatori canadesi hanno

pubblicato uno studio nel 2016 su un algoritmo che sarebbe stato in grado di distinguere in base al contenuto, i sogni maschili da quali femminili. E sembra ci abbia azzeccato tre volte su quattro.

In sogno

Nella nostra esperienza quotidiana il sogno è considerato, solitamente come un’attività marginale e fragile. In realtà nella Bibbia l’attività onirica orienta l’esistenza delle persone sino a salvare le loro vite da morte sicura. Nelle civiltà orientali il sogno è spesso voce del divino. Per noi potrebbe essere uno strumento che fa emergere la parte meno nota del nostro io, l’inconscio. Ma anche un forte elemento di traino per vivere con speranza. Perché non sfruttare meglio questa grande macchina del tempo che è il sogno per conoscerci meglio?