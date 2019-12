Come si fa controcultura oggi? Con la preghiera: il Rosario, ad esempio, è punk

Cristo, il più bello tra i nati di donna; Cristo uomo dei dolori, Cristo volto preso a schiaffi, pugni, sputi, peggio. È questa la bellezza che salverà, anzi sta già salvando il mondo?

L’orrore dell’uomo abbruttito dalla violenza subìta, sfinito in tutte le membra, insultato, ridotto a cencio coperto di sangue, sputi, urina?

Dobbiamo solo trattenere il fiato e aspettare che risorga o la bellezza abita in lui anche in quello stato?

È qualche tempo che mi torna in mente, a volte in modo più compiuto a volte solo in mezzo a confuse intuizioni e pensieri stanchi, questa domanda. La bellezza di Cristo è differita quando è immerso nella Passione? È nascosta, è sospesa? Dobbiamo attendere, ricordarci e sperare solo nella bellezza o invece c’è una bellezza propria, addirittura superiore, in quell’acuto dolore che lo ha reso quasi per tutti inguardabile?

Come uomini facciamo spesso a botte con la malattia e la sofferenza in tutte le sue forme. Come cristiani ci proviamo; inghiottiamo contrarietà e prove come una medicina amara confidando che gli effetti oltre che benefici siano anche tempestivi.

E certamente deve essere anche così: la ripugnanza per il dolore e la morte è segno di salute mentale oltre che del nostro destino immortale; ci dimostra che siamo fatti per la felicità e sì, anche il benessere. Ma essere cristiani non ci chiede mai di trattenere il fiato, di stare in apnea in attesa che qualcosa passi. Dio, il nostro Dio, rivelato in Cristo, è un Dio eternamente presente.