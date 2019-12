XmasFacts: “tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.(Mt 1,1-17)

Chi è la donna che ha avuto più figli?

La donna più feconda del mondo risulta Valentina Vassilyeva, supermamma di origine russa che

tra il 1707 e il 1765 ha dato alla luce ben 69 creature, di cui 67 raggiunsero l’età adulta,

sperimentando ben 27 travagli! Se la cavano egregiamente, comunque ance l’ultranovantenne cilena Leontina che di figli ne ha partoriti ben 55, seguita a ruota dalla 47enne di origine rumena Livia Ionce, che di figli ne ha partoriti appena 18. Vista l’età, però, è ancora in tempo per allargare ulteriormente la famiglia.

Generò

Le Scritture che preparano il Natale cristiano presentano una lunga sfilza di nomi raggruppati in multipli di 7 per dimostrare che Gesù discende dal re Davide, che non era proprio uno stinco di santo. A noi tutti questi nomi dicono poco, ma il loro significato potrebbe essere questo: ciascuno proviene da una storia ed è caricato delle ricchezze e pesi che porta con sé. Accogliere il proprio passato, perdonare e perdonarsi non è meglio che accanirsi e chiudersi nella lamentela?