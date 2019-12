Il Natale è anche svelamento della Famiglia come la intende Dio

Il Natale svela verso Chi dobbiamo guardare, che non è (solo) una Persona (Gesù), che non è (solo) un bambino (che sarà adulto), che non è (solo) un figlio (di Dio), ma è una Famiglia. La nascita di una Famiglia ci deve svegliare dal torpore. Sì, perché stiamo dormendo da troppo tempo. Stiamo assopiti in un limbo vuoto fatto di inutilità. Maria è madre, Giuseppe è padre.

Allora ecco svelato il Natale: fatevi gli auguri di essere una famiglia, di diventarlo presto, di non perdere tempo in chiacchiere, di pretendere di essere una mamma e un papà, di avere la forza e il desiderio (basta chiederlo a Lui) di essere famiglia.

Allora auguri a chi vuole l’amore vero, che lo trovi e si sposi. Auguri a chi vuole un figlio perché che riceva quel dono meraviglioso aprendosi alla genitorialità che meglio lo realizza (e spesso non è quella che si pensa o si pretende per sé perché il Mistero non può che svelarsi dandoci indicazioni). Auguri a chi non vuole un figlio, perché si scontri con la propria immagine l’ultimo giorno della propria vita e veda chi c’è al suo fianco, se non i figli. Auguri di cuore a ogni bambino, che trovi chi lo rispetta, chi lo educa, chi lo ama. Auguri perché ogni genitore voglia esserlo davvero.

