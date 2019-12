Gesù, non un nome nella genealogia, ma una storia nelle storie: le nostre

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.



Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli,

Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram,

Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn,

Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse,

Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa,

Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf,

Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia,



Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia,

Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia,

Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.



Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle,

Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor,

Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd,

Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe,

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.



La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.



(Matteo 1,1-17)

I nomi propri, a volte impronunciabili, e i calcoli numerici dei rapporti tra di essi, sembrano un giallo da risolvere più che un Vangelo da leggere. Ma in realtà così non è. Perché ogni nome e ogni volto sono una storia precisa, una vicenda precisa, che si intreccia a quella di un altro e poi di un altro ancora fino ad arrivare a Gesù. Quello che può sembrare essere un elenco confuso, alla fine appare come un tutto ordinato con un finale preciso. Il dio in cui crediamo è un Dio che si manifesta nelle relazioni, ed esse sono la vera chiave di lettura della storia che va da Abramo fino a Giuseppe. La storia che celebriamo nel Natale, non è una fiaba, né un racconto edificante. Essa invece è la storia drammatica degli uomini, di uomini concreti, con vicende concrete. Non dovremmo mai rubare l’umanità a Gesù. Non dobbiamo avere fretta di ricacciarlo nei cieli, o di mettergli aureole sulla sua testa. La prima vera grande cosa che il Natale ci insegna è che dobbiamo imparare a considerare Gesù nella sua concreta umanità.

Il Vangelo di oggi è un estremo tentativo di enumerare almeno quarantadue generazioni di motivi. E in ciascuna di esse non troviamo solo storie luminose, ma molto spesso storie storte, difficili, complicate, come se a Dio piacesse particolarmente entrare nelle vicende complicate di famiglie e persone. Ma in fondo ciascuna delle nostre vite vista da vicino è una vita complicata, incidentata, non sempre luminosa, molto spesso storta. La buona notizia del Vangelo di oggi è sapere che anche le storie più difficili hanno come finale Gesù. Ogni storia ha al suo fondo un Natale, un Messia, un Senso. In unica parola: Gesù. Ecco perché bisogna sempre avere la pazienza di arrivare in fondo alla storia per capirne anche tutto il significato, senza avere la tentazione di farlo prima.

