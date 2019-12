5 attività che potete svolgere in famiglia a Natale

di Myriam Ponce

Siamo a dicembre, e sembrerebbe che sia il mese più lungo dell’anno, perché già settimane prima si inizia a respirare un aroma caratteristico. Le luci poste un po’ ovunque annunciano l’arrivo di questo periodo. Sembrerebbe che tutto sia travolto da un’onda di carità e buonumore. Siamo in attesa di una delle feste più importanti dell’anno: il Natale.

In questa data, tutto il popolo cristiano cattolico (e anche di alcune altre denominazioni) celebra la nascita di Gesù, il Figlio di Dio, che nonostante il suo potere si è fatto uomo e ha dimorato tra noi per aprirci le porte della vita eterna.

L’evento che si commemora è così bello che è un periodo idoneo per far sì che come cristiani ci prepariamo a ricevere Cristo nel nostro cuore, rettificando la nostra vita e rinnovando il nostro impegno a seguirlo.

Questa data è un ricordo perpetuo del fatto che Gesù ha condiviso con noi la sua vita, come fratello, e ci ha insegnato come amare nostro Padre.

Ricordiamo la Sacra Famiglia

La celebrazione segnala anche l’importante unione di una Sacra Famiglia che ha protetto e ha formato il Figlio di Dio. Maria ci insegna ad essere umili accettando la volontà di Dio nella nostra vita. Giuseppe ci insegna ad ascoltare Dio e a confidare nella sua Parola. Gesù ci insegna ad essere semplici e a dare un vero valore a quello che lo merita, non alle cose materiali.

In sé, tutto ciò che viene commemorato è una scena familiare, il padre che cerca rifugio per la sua sposa che sta per partorire, la madre che cura con affetto il neonato e il Figlio che viene a dare un’immensa gioia.

Per questo, sembra una grande idea commemorare questa data e il suo profondo significato in famiglia. Ecco alcune attività da svolgere insieme per prepararsi a questo Natale:

1. Pregate insieme

Che ottimo periodo per pregare! La preghiera unisce, è indubbio. Approfittate del fatto di stare insieme per dedicare un momento a lodare Dio, ringraziare per tutte le Sue benedizioni e chiedere la Sua grazia. Un Rosario sarebbe un’ottima idea.

2. Praticate la carità

Due anni fa la mia famiglia è partita per un viaggio, e per motivi di lavoro non l’ho potuta accompagnare. A casa siamo rimaste solo io e mia madre. Un’amica vicina ha avuto la brillante idea di passare quella data offrendo cene in un ospedale regionale a tutti gli accompagnatori e ai familiari dei malati.

Ci siamo preparati e abbiamo anche ricevuto donazioni di coperte per chi avrebbe passato la notte all’addiaccio. La notte di Natale siamo andati a consegnare tutto. È stato uno dei Natali più belli della mia vita. Potreste farlo anche qualche giorno prima, perché alcune attività vi aiuteranno sicuramente a evangelizzare e ad apprezzare di più questa data.

3. Visitate il Santissimo

Festeggerete Gesù? Varrebbe allora la pena di andare a fargli visita a casa sua, dove ci aspetta sempre a braccia aperte. Questa è un’epoca perfetta per avvicinarci di più a Cristo, per pensare al nostro rapporto con Lui e chiederci se è il centro della nostra vita.