Sono gli altri a impedirci di essere felici?

A volte non sappiamo amare bene.

Alcuni giorni fa ho sentito una frase dolorosa che una donna ha rivolto marito: “Non ho bisogno che tu mi renda felice, voglio solo che mi permetta di esserlo”. All’improvviso, nella nostra vita, percepiamo che vogliamo essere felici. Lottiamo per questo, facciamo dei progetti, pianifichiamo la nostra vita cercando la via per raggiungere la felicità. Cerchiamo di essere amati e la realizzazione dei nostri sogni. E finiamo per chiedere alla vita qualcosa che non può darci.

E quando non riusciamo ad essere felici diventiamo tristi. È per questo che, amando qualcuno, pensiamo che quella persona abbia il dovere di renderci felici. Pensiamo che sia l’unico modo, perché da soli non ci riusciamo. Esigiamo che l’altro ci renda felici. In seguito, però, quando l’altro non riesce a farci felici, quando il suo amore non ci sazia, viviamo insoddisfatti e ci sentiamo tristi.

È in quel momento che possiamo arrivare a dire cose come quella che quella donna ha detto al marito. Vogliamo che ci lascino in pace per poter essere felici, perché ci rendiamo conto che non amiamo bene e non riusciamo a rendere felice la persona che amiamo.

Ma volere che gli altri ci lascino in pace per essere felici non è la strada giusta.

Defraudati, delusi dalla vita, vogliamo che ci lascino essere felici, che non ci ostacolino, ma questo non è il vero amore, perché un amore di questo tipo perde il suo fuoco e ci rende egoisti, egocentrici, pensando solo a quello che ci manca.

Il vero amore non ci lascia in pace. Al contrario, prende su di sé la nostra vita, ci cura e ci salva. È l’amore di Gesù. Quell’amore sano, quell’amore che libera e nobilita, è l’amore che vuole davvero renderci felici. Non siamo felici quando gli altri ci lasciano tranquilli, ma quando cerchiamo di renderli felici, donando loro il meglio di noi stessi, perché l’amore che doniamo trabocca e ci riempie di felicità.

In fondo al cuore, desideriamo un amore che sostenti la nostra vita, che ci aiuti a portare la nostra croce. Guardiamo all’amore di Gesù, un amore più forte del nostro, che non inciampa come il nostro. Vogliamo ricevere quell’amore di Gesù che ci sostenta, che ci rende pieni.

Cerchiamo di amare e di donarci sapendo che Gesù guarda con misericordia e con immenso affetto ogni nostro movimento, ogni tentativo, ogni ricerca. Dobbiamo essere generosi nell’amore, fiduciosi.

Dio si prenderà cura del nostro cuore. Ci chiede solo di amare e confidare. Di confidare radicalmente, di amare radicalmente. Completamente.