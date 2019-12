XmasFacts: “Il battesimo di Giovanni da dove veniva?”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti egli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questaautorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gliavete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».(Mt 21,23-27)

Come avvengono i comandi nella nave scuola Vespucci?

I comandi nella nave scuola Vespucci vengono impartiti dal nostromo tramite un fischietto in

ottone. Uno speciale codice costituito da diverse note, suoni luoghi, corti e pause consente ai

marinai di decifrare le istruzioni e agire di conseguenza soprattutto quando i rumori di viaggio

renderebbero difficile udire eventuali comandi impartiti a voce.

Chi ti ha dato questa autorità?

Il saggista Robert Green ha condensato in un libro ben 48 leggi per conquistare e mantenere il

potere con un taglio assolutamente amorale e cinico. Spesso, infatti, sull’altare del potere si

sacrificano affetti, rapporti umani, e la propria felicità. L’autorità e il potere che emergono dalle

Scritture che accompagnano i cristiani a Natale provengono invece dalla verità, dall’autenticità. L’autorevolezza di Gesù il Maestro emerge anche dalla sua capacità di amare oltre ogni

pregiudizio, di esser autentico a costo della vita. E in casa nostra, vien da chiedersi, quante volte

usiamo il potere della parole o del silenzio per condizionale gli altri?