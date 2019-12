Cari bambini, come S.Giuseppe possiamo confidare nell’aiuto di un Angelo

Ed ecco che per grazia di Dio e per incanto,

Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.

Giuseppe per questo, decise di lasciarla segretamente,

ma un angelo in sogno gli apparve in modo splendente:

“Giuseppe figlio di Davide, non temere di prender con te Maria,

perché lo Spirito Santo ha generato in lei la creatura più bella che ci sia!

Lei partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù,

salverà il popolo dai peccati grazie alle sue virtù.”

Disse questo perché si adempisse

quanto un tempo un profeta del Signore disse:

“La vergine incinta sarà

e un figlio partorirà;

Emmanuele si chiamerà”

che significa “Dio con noi”, che felicità!

Giuseppe svegliatosi, senza porsi altre domande o perché,

fece quanto comandato e sua moglie prese con sé.

È importante cari bambini affidarci al nostro Angelo Custode,

se abbiamo paura o quando a Dio vogliamo tessere una lode:

saremo più forti e più coraggiosi

e diventeremo molto meno timorosi.