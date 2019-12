Preghiera per riportare alla Chiesa chi se ne è allontanato

Molto probabilmente tutti conoscono qualcuno che si è allontanato dalla Chiesa. Potrebbe trattarsi di un familiare, di un amico o perfino di un parrocchiano che prima andava ogni domenica a Messa.

Qualunque sia il caso, ci addolora pensare come quella persona si sia allontanata dalle braccia amorevoli del Buon Pastore. Faremmo qualsiasi cosa per riportarla indietro, ma spesso non sappiamo come agire.

Oltre al nostro esempio positivo, la cosa migliore da fare è pregare perché il Buon Pastore svolga il suo lavoro e cerchi la pecorella che si è allontanata dal gregge. Egli è l’unico in grado di riportare quell’anima a Sé, e l’unico a cui dovrebbero essere indirizzate le nostre preghiere.

Ecco una breve preghiera tratta dal libro The Garden of the Soul che chiede a Dio di portare queste anime nella luce di Cristo e di rimuovere tutto ciò che impedisce loro di vedere la verità:

Dio di Misericordia, guarda con occhi pietosi e compassionevoli tutte quelle anime che si sono allontanate dalla via della verità e dell’unità, e dall’unico gregge dell’unico Pastore, Gesù Cristo, per avventurarsi nelle vie dell’errore. Riportale a Te e alla tua Chiesa. Dissipa la loro oscurità con la tua luce celeste; rimuovi il velo che hanno davanti agli occhi, con cui il nemico comune le ha accecate. Elimina in loro lo spirito di ostinazione, orgoglio e presunzione. Dona loro un cuore umile e docile, un forte desiderio di scoprire la tua verità e la grazia che permetta loro di abbracciarla. Amen.