Una preghiera a sant’Antonio famosa per i suoi effetti miracolosi

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Avete bisogno di una grazia particolare? Come miriadi di cristiani prima di voi, affidate la vostra domanda a sant’Antonio da Padova! Il “santo dei miracoli” è invocato da secoli per gli oggetti smarriti, ma anche per i coniugi, per le famiglie e per i malati.

Leggi anche: Maria Grazia Cucinotta: la fede è la mia forza, sono devota a Sant’Antonio da Padova

Se recitate questa preghiera con devozione, per ottenere un profitto spirituale per voi stessi o per una persona a voi cara, vedrete che gli effetti non tarderanno a manifestarsi.

Leggi anche: Novena a Sant’Antonio da Padova

Per molti credenti, Dio sembra farsi attendere, ma bisogna comprendere che – qualunque cosa capiti – Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Se pure egli non ci concede sempre immediatamente quel che desideriamo, tuttavia provvede sempre a quanto necessitiamo. Ecco la preghiera.

O Sant’Antonio, gentilissimo fra tutti i santi, il tuo amore per Dio e per le creature t’è valso su questa terra poteri miracolosi. Ti imploro di intercedere in mio favore. Sussurra la mia domanda alle orecchie del dolce Gesù Bambino, che amava starsene fra le tue braccia… [esprimere la domanda]. O sant’Antonio, santo dei miracoli, il cui cuore era pieno di compassione umana, te ne prego, esaudisci la mia preghiera e te ne sarò eternamente riconoscente. Amen.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]