Ex voto nel presepe: rendere grazie per il più grande dono ricevuto

Siamo arrivati alla tradizione contadina. Gli ex voto spesso si presentano sotto forma di piccole chiese.

La gente, spiega il maestro presepista Franco Artese, che ha realizzato quest’opera d’arte, li portava in chiesa per ringraziare per i doni ricevuti o per chiedere qualcosa.

Il dono della salvezza si intende come il regalo più grande ricevuto dall’umanità. In questo modo, gli ex voto nel presepe manifestano un grande dono che gli esseri umani possono offrire per la nascita del Salvatore.

Non perdetevi questa bella opera d’arte di Franco Artese, con i suoi segreti e i personaggi e la profondità che incarnano!

https://youtu.be/Yj9SqE9rWrE