Due disabili pro-life si uniscono in una canzone toccante

La conduttrice radiofonica, autrice cristiana, tetraplegica e sostenitrice dei disabili Joni Eareckson Tada ha condiviso di recente su Facebook un video che ha realizzato con una delle sue ospiti,. Nel corso del video, la Tada ha anche raccontato la storia della Jessen e come sia sopravvissuta a un tentativo di aborto.

Dopo il fallimento dell’aborto salino a cui si era sottoposta la madre, la Jessen è nata pesando quasi un chilo e mezzo. Anziché firmare le note della procedura, il medico ha firmato il suo certificato di nascita. Anche se la Jessen ha avuto una paralisi cerebrale a seguito del tentativo di aborto, è stata adottata a quattro anni e oggi condivide il suo amore e l’apprezzamento per la vita come sostenitrice pro-life a livello internazionale.

Ricevendo un premio del gruppo Life Action nella California del Sud per tutti i suoi sforzi, la Jessen ha incontrato la Tada nel suo studio, e l’incontro è terminato con un piccolo duetto. L’occasione ha permesso a “due donne con disabilità di elevare la propria voce in un’armonia gloriosa, il tutto per la gloria del nostro Salvatore e Re”.

Guardando il video sentirete il profondo amore che queste due donne nutrono per il loro Padre celeste, anche se la vita le ha poste davanti a situazioni estremamente complicate. La loro gioia è contagiosa e ispiratrice, soprattutto in Avvento, quando siamo pieni di speranza e di fede in vista della venuta di Gesù Cristo.

https://www.facebook.com/JoniEarecksonTada/videos/3536101276430370/