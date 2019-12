6 santi a cui rivolgervi se vostro figlio ha problemi a scuola

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Si dice spesso che se si vuole riuscire bene nella vita bisogna andar bene a scuola, e quindi i bambini si stressano, i genitori sentono mille pressioni e la situazione può diventare pesante. E se vostro figlio non avesse particolari doti a livello accademico? E se Dio avesse progetti completamente diversi per il vostro angioletto?

Questi santi provano che, anche se l’istruzione è ovviamente importante, ci sono molti modi per essere educati e molte altre virtù ancor più preziose. Dall’avere determinazione per lavorare per un obiettivo più elevato a ignorare i commenti cattivi degli altri, questi uomini e queste donne dimostrano che se un bambino trova la scuola una sfida deve solo fare del suo meglio e permettere a Dio di guidarlo nel cammino. Ispiratevi a questi personaggi devoti e lasciate che le loro storie ispirino vostro figlio sapendo che è in buona compagnia.