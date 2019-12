I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Leggevo qualche giorno fa diitaliana emigrata in Brasile più di quarant’anni fa che, all’età di 87 anni, si èe brillantemente in Scienze dell’alimentazione. Brava davvero, e grande l’affetto che ha ricevuto dall’intero Ateneo di San Paolo, dai suoi compagni di corso tanto più giovani di lei e a lei particolarmente affezionati. Non l’hanno snobbata come temeva, ma riempita di calore e vicinanza; proprio la medicina che le serviva: ha da poco perso sia il marito che la sorella.

Si è iscritta all’Università perché non aveva nessuna intenzione di passare il tempo che le resta da vivere chiusa in casa a piangere. Così non solo ha intrapreso e concluso questo percorso di studi, ma intende continuare ancora a studiare, ora spostandosi sulle lingue straniere, inglese e tedesco. Non una scelta velleitaria bensì volta al preciso scopo di poter aiutare meglio i giovani stranieri in difficoltà.

Una mente aperta quanto il cuore, la signora Luisa! La laurea a 87 anni la “gemella” anche col nostro Piero Angela, laureato honoris causa per la sua opera di divulgazione scientifica così meritevole e duratura. Ma la signora italo- brasiliana Luisa Valencic Ficara è stata ancora più brava del nostro: la tesi l’ha scritta tutta a mano! E chissà che calligrafia avrà sfoggiato, se anche lei ha passato, come il mio papà e tanti altri, i primi mesi della prima elementare a fare tante belle aste!

Questa piccola storia di speranza mi ha fatto pensare alla bellezza della parola scritta con calma e lentezza e alla bellezza di leggerla con lo stesso stile. Anche questa settimana abbiamo ben cinque libri per provare a sperimentarlo.