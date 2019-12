XmasFact: “il regno dei cieli subisce violenza”

🔊Ascolta qui l’audio della puntata 🔊

In quel tempo, Gesù disse alle folle:«In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma ilpiù piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!».(Mt 11,11-15)

Sai perché il concerto di Natale in Vaticano sosterrà anche un progetto nel villaggio di

Lauaretê?

L’alcolismo nel villaggio di Lauaretê, situato lungo uno degli affluenti del rio Negro, risulta la principale se non l’unica forma di evasione e spesso provoca violenze e fenomeni di abbandono dei minori. Nel progetto di Missioni don Bosco Valdocco Onlus c’è un percorso di educazione di minori e adulti per far fronte a questo rischio.

I violenti se ne impadroniscono

Di San Nicola, Santa Claus, si ricordano molti episodi che fanno parte della tradizione popolare nata su di lui. Di uno siamo storicamente certi: la liberazione di tre innocenti dalla spada di chi li stava giustiziando in piazza. La difesa dei più fragili e degli innocenti è uno dei compiti più nobili che un uomo possa assumersi ma contemporaneamente uno dei più complessi. Ci si sporcano mani e faccia a difendere i deboli ma, come nel mito di Osiride non è forte tanto che non si spezza mai ma chi ridotto a brandelli trova qualcun altro che con amore riesce a ricomporre i pezzi. Non credi?